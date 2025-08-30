ANPE denuncia la falta de coordinación educativa y exige mejoras laborales para el profesorado

La vicepresidenta del sindicato educativo ANPE, Sonia García, ha explicado los principales desafíos para el nuevo curso escolar destacando entre ellos "la urgente necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones educativas" al tiempo que ha querido subrayar las principales dificultades del profesorado como son "un exceso de burocracia, plantillas insuficientes y ratios elevadas en las aulas", lo que dificulta la atención a la diversidad del alumnado y la realización de desdobles y clases de refuerzo. "En muchas ocasiones el profesorado no se siente respaldado por las administraciones educativas", ha manifestado García.