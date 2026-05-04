Anticorrupción mantiene penas: 24 años para Ábalos, 19,5 para Koldo y 7 para Aldama

Madrid, 4 de mayo de 2026. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales sin modificar las penas solicitadas para ninguno de los tres acusados: 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para su exasesor Koldo García y 7 años para el comisionista Víctor de Aldama. Luzón ha introducido únicamente ligeros cambios de redacción que no afectan a las penas. La acusación popular, que dirige el PP, sí ha rebajado su petición para Aldama al considerar "muy cualificada" la atenuante de confesión por su colaboración con la justicia, lo que abre esa puerta, pero la propuesta que hace el ministerio público siempre tiene un peso propio. (Fuente: Tribunal Supremo)