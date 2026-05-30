Antimilitaristas denuncian en Sidenor "su papel en el genocidio" de Palestina

Bilbao, 30 de mayo de 2026. Miembros de Alternativa Antimilitarista Movimento de Objeción de Conciencia (AA-MOC) se han concentrado este sábado frente a la sede de Sidenor en Basauri (Bizkaia) para denunciar "su papel en el genocidio contra el pueblo palestino", ya que su acero "constituye un eslabón fundamental en la cadena de suministro de la industria armamentística". Los participantes en la protesta se han vestido con monos amarillo y han exhibido varias pancartas en las que podía leerse 'Sidenor se lucra con el genocidio' y 'la guerra empieza aquí', para denunciar que "al suministrar acero indispensable para producir componentes críticos para vehículos blindados, motores y artillería, la empresa se convierte en un colaborador necesario de la maquinaria bélica israelí".