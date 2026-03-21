Antirracistas denuncian en Bilbao "el auge del fascismo"

Bilbao, 21 de marzo de 2026. La marcha ha comenzado pasadas las 12.00 horas en la plaza Corazón de María y ha cruzado la calle San Francisco hasta Zabalburu, con llegada frente al Ayuntamiento de Bilbao con la lectura de un manifiesto. Carol Peñuela y Jazmín Algarín, miembros de la asamblea antirracista 21M Bilbao que han actuado como portavoces, se han mostrado "convencidas de que hay que seguir denunciando el auge del fascismo a nivel mundial" pero con un "llamado puntual, que el fascismo se sostiene de otros sistemas de opresión como el racismo y el colonialismo". Los manifestantes han marchado a ritmo de tambores de batukada y han entonado durante todo el recorrido diversos cánticos, como "Resistencia antifascista" o "No, no, no, no tenemos miedo. Sí, sí, sí, sí tenemos rabia". La pancarta que encabezaba la manifestación rezaba "Ante el auge racista, resistencia antirracista. ¡Fuego al orden colonial" y algunas personas portaban carteles en los que se leía "el racismo no es una opinión, es violencia" o "el padrón no se vende". También se han exhibido carteles en otros idiomas, principalmente árabe y bereber.