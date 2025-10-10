Antonio Orozco, imagen de #LibreríasDeGuardia para fomentar los libros y la salud mental

Antonio Orozco es la imagen de la nueva edición de #LibreriasDeGuardia, campaña de la División Editorial del Grupo Planeta en favor de la salud mental.El objetivo es pone en valor el papel de los libros en el bienestar emocional de las personas.El artista, que en un momento de su vida experimentó dificultades derivadas del exceso de trabajo, se abre en su libro Inevitablemente yo y reivindica el acto de parar y empezar de nuevo.Cerca de 150 librerías de 90 ciudades españolas se han unido a la iniciativa.Leer reduce la ansiedad. Cada librería esconde un particular remedio en forma de novela, cuentos o poemas.Ya lo dijo Rosa Montero, las librerías son farmacias de guardia del corazón y de la cabeza y los libros, la mejor medicina.