Antonio Sanz anuncia la incorporación de 469 profesionales para reforzar la sanidad en Córdoba

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes "la incorporación de 469 profesionales sanitarios a la provincia de Córdoba", lo que supondrá "un crecimiento histórico de la plantilla estructural del Hospital Universitario Reina Sofía" y que, además, es fiel reflejo del compromiso del Gobierno andaluz "por seguir dando pasos firmes para fortalecer un hospital que es referente en el sistema sanitario andaluz, en lo que a innovación y especialización se refiere".