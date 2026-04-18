Antonio Sanz apoya la creación de la Especialidad de Enfermería en Críticos y Emergencias

Jerez de la Frontera (Cádiz), 18 de abril de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha participado este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) en el tradicional acto de homenaje a los Colegiados de Honor que organiza cada año el Colegio de Enfermería de Cádiz, donde ha defendido que la enfermería "es una pieza clave en el proceso asistencial", y ha anunciado que "hace dos días" que ha firmado su "aval para la creación de la Especialidad de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias, que hemos solicitado al Ministerio de Sanidad".