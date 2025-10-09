El apoyo emocional es clave para la adherencia al tratamiento de los pacientes cardiovasculares

Grupo OAT y Cardioalianza, con la colaboración de Daiichi Sankyo, han presentado la campaña 'Corazón Adherente' para concienciar sobre la importancia de seguir el tratamiento para enfermedades cardiovasculares.Y es que la adherencia terapéutica se ha convertido en todo un reto sanitario. Cerca de la mitad de los pacientes que han sufrido un evento cardiovascular no sigue correctamente el tratamiento prescrito, lo que multiplica por tres el riesgo de mortalidad.'Corazón Adherente' propone medidas para fomentar la adherencia. Entre ellas, formar a los profesionales sanitarios para reforzar la comunicación con los pacientes, mejorar el conocimiento sobre las enfermedades cardiovasculares, o incorporar sesiones regulares con profesionales de la salud mental para mantener la motivación y el compromiso de los pacientes con su tratamiento.Como parte de la campaña, un informe recoge las necesidades reales expresadas por los pacientes para mejorar su adherencia y el apoyo emocional es una de las principales motivaciones que destacan. Los expertos resaltan que mejorando un 10% la adherencia al tratamiento se podrían evitar más de 8.000 muertes al año y ahorrar más de 75 millones de euros al sistema sanitario.