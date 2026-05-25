Publicado 25/05/2026 12:47:04 +02:00CET

Aragón desplegará a diario 627 efectivos en la campaña de verano contra los incendios

Zaragoza, 25 de mayo de 2026. El Gobierno de Aragón pone en marcha el próximo 12 de junio la fase de máxima activación de medios del Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales (INFOAR), que se prolongará hasta el 13 de septiembre. Supone un despliegue diario de 627 profesionales, cifra ampliable según el riesgo y las emergencias, con los días del 10 al 12 de agosto marcados en rojo por el eclipse y el desafío que supondrá para la movilidad y la gestión de cualquier incidencia. La financiación del dispositivo INFOAR este año supera los 54,8 millones de euros.