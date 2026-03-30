Aragón pide explicaciones y alternativas tras el recorte inversor en el Nudo Mudéjar

Zaragoza, 30 de marzo de 2026. El Gobierno de Aragón y los municipios de las comarcas de Andorra y Cuencas Mineras incluidos en el Nudo Mudéjar van a pedir explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y a Enel Green Power, filial de Endesa dedicada a las renovables por el tijeretazo inversor en el proyecto de conexión eléctrica presentado como alternativa y gran esperanza de desarrollo para los municipios del Bajo Aragón tras el cierre de la central térmica de Andorra hace ya seis años.