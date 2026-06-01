Aragón presume de ser la región más preparada ante el eclipse, un reto sin precedentes

Zaragoza, 1 de junio de 2026. Aragón es la comunidad autónoma más preparada ante el eclipse del próximo 12 de agosto, un evento "sin precedentes" y lleno de "incertidumbre" que va a suponer "un reto" para la movilidad y la seguridad de la región en periodo de máximo riesgo de incendios, según ha valorado el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, sobre un evento que durará un máximo de 105 segundos y que el Gobierno de Aragón espera que atraiga a entre 250.000 y 400.000 visitantes. (Fuente: Gobierno de Aragón)