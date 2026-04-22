Aragón tilda de "alarmante" la posición de Urtasun sobre Sijena

Zaragoza, 22 de abril de 2026. El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para calificar de "alarmante" la intervención del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso de los Diputados: "Ha tomado parte por la ofensiva institucional, catalana e independentista para obstaculizar la devolución de las pinturas murales de Sijena y, por tanto, para dificultar el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales de justicia, especialmente de la sentencia del Tribunal Supremo".