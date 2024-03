Aragonès afirma que si paran el Hard Rock, el PSC "retirará" su apoyo y no habrá Presupuestos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que si el Govern decide parar el Hard Rock como piden los Comuns, el PSC "retirará" su apoyo a los Presupuestos de la Generalitat de 2024 y no podrán aprobarse. "Me están pidiendo una cosa que si la acepto habrá un grupo que se retirará y por tanto perderemos los Presupuestos", ha asegurado este miércoles en la sesión de control al Govern en respuesta a una pregunta de la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Aragonès ha pedido a los Comuns que se centren en el contenido de las cuentas, que asegura que no incluyen dinero para el proyecto del Hard Rock, y ha sostenido que en la Cámara catalana no cuenta con "las mayorías" para tumbar este proyecto.(Fuente: Parlament Catalunya)