Araiz responde a Esparza que es "falso" todo lo que ha vertido contra EH Bildu

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que no iba a "perder el tiempo en responder a los insultos, calumnias e injurias de Javier Esparza, a todo lo que ha vertido contra EH Bildu, porque además sabe que es falso, es pura propaganda". "No nos va a sacar de nuestra estrategia. Siga en su mundo. A EH Bildu le viene bien que siga Javier Esparza, porque lleva tres legislaturas, no ha conseguido ser presidente del Gobierno, va a seguir en la irrelevancia política. Ya ha visto los resultados", ha indicado.

