Arcadi España, sobre la ley de nietos: "Espero que al final la justicia sea justicia"

Alicante, 14 de septiembre de 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha manifestado este lunes, en relación con la ley de nietos, que espera que "al final la justicia sea justicia y todos los españoles que tengan esa nacionalidad puedan ejercer sus derechos en toda la amplitud que les permite la Constitución española". El titular de Hacienda considera que la ley de nietos "lleva ya muchos años en vigor" y ha aseverado que "no puede ser y nadie entiende, sea o no jurista", que "a un español se le restrinjan los derechos". "Ningún español por el hecho de serlo es sospechoso de nada. Y uno de los derechos principales es el derecho al voto", ha sentenciado. Por otro lado, España ha señalado que le llaman "la atención" los comportamientos del PP "poniendo dudas sobre las elecciones y sobre el sistema electoral", ya que, según cree el ministro, se acoge "a lo peor de los partidos radicales de Europa y de otros países occidentales".