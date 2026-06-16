Argüello (CEE) niega vetos en el encuentro del Papa con víctimas de abusos

Madrid, 16 de junio de 2026. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado que no existió ningún veto a asociaciones en la selección de las personas que participaron en el encuentro privado entre el Papa León XIV y víctimas de abusos en el seno de la Iglesia durante su visita a España. Además, ha defendido el modelo seguido para configurar el grupo y ha reclamado un "impulso nuevo" en las políticas de reparación. (Fuente: Conferencia Episcopal)