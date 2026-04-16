Armengol destaca que informe de UCO le da la razón y confirma que no tuvo relación con la trama

Baleares, 16 de abril de 2026. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia. Armengol considera que el informe de la (UCO) sobre la contratación de mascarillas por parte del Gobierno balear que presidía le da la razón. (Fuente: Europa Press / CAIB / La Moncloa / DPA / TS / GC)