Publicado 27/06/2019 20:16:33 CET

Francina Armengol ha sido investida este jueves presidenta del Govern balear con los votos a favor de PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Gent per Formentera (un total de 32 diputados), la abstención de El PI (3) y el rechazo de los parlamentarios del PP (16), Ciudadanos (5) y Vox (3).