La Arquitectura Técnica reivindica la accesibilidad universal en un cortometraje

¿Se imagina ser rehén de su propia vivienda? Para dar visibilidad a esta realidad, El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha presentado el cortometraje "Por ti lo hacemos posible".Tras la proyección se ha celebrado una mesa redonda, donde se ha señalado que tan solo un 0,6% de los edificios españoles son universalmente accesibles. Durante este debate, se ha abordado la necesidad de transformar nuestras ciudades para construir un mundo más inclusivo.En la actualidad, existen más de 4 millones de españoles con algún tipo de discapacidad. El impacto que la falta de movilidad y accesibilidad general produce en la salud mental de las personas ha sido otro de los temas que se han abordado en el coloquio."Por ti lo hacemos posible" reivindica que la accesibilidad no es un privilegio de unos pocos, sino una necesidad de todos.