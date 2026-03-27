Arranca la operación salida de Semana Santa

Madrid, 27 de marzo de 2026. La primera fase de la operación especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo de la Semana Santa tendrá lugar desde las 15.00 horas de este viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera. Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la segunda fase de la operación especial se desarrollará entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana. En total, Tráfico prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esta Semana Santa.