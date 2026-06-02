Arranca el primer día de la PAU en Euskadi para un total de 13.618 estudiantes

Bilbao, 2 de junio de 2026. Un total de 13.066 personas, a las que se suman 552 de cursos anteriores que se presentan a subir nota, afrontan este martes en Euskadi el primer día de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Como han explicado, muchos de ellos afrontan la jornada con "nervios" pero con "tranquilidad", ya que han sido muchas las horas de estudio y "de biblioteca". Aunque eso sí, como han confesado, lo complicado ha sido estudiar con el buen tiempo que ha hecho los últimos días: "Yo quería ir a la playa, pero estaba dentro de la biblioteca todo el día", ha asegurado una estudiante.