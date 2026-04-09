La Asamblea de Extremadura convalida el decreto sobre gobiernos en funciones

Mérida, 9 de abril de 2026. La Asamblea ha convalidado el decreto-ley acordado por la Junta y Vox que modifica la ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura en un pleno que ha contado con críticas y reproches del PSOE y Unidas por Extremadura, grupo este último que no ha participado en la votación y ha abandonado el hemiciclo antes de su inicio. La defensa de la iniciativa ha contado con la intervención del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, que ha explicado quien ha insistido en que no responde a ninguna "estrategia política", sino a una necesidad "urgente, real y muy clara" de garantizar que la administración autonómica siga funcionando durante el periodo de transición entre gobiernos.