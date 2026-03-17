La Asamblea de Regiones Hortícolas Europeas exige un marco financiero de "seguridad jurídica"

Almería, 17 de marzo de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y también presidente de la Asamblea de Regiones Hortícolas Europeas (Areflh), Ramón Fernández-Pacheco, ha exigido este martes un marco financiero que garantice "la continuidad y la seguridad jurídica" del sector hortofrutícola durante el encuentro celebrado en Almería. En su intervención, Fernández-Pacheco ha valorado el potencial de la agricultura andaluza con unas ventas al exterior de 7,2 millones de toneladas y un valor económico de más de 15.600 millones de euros solo en 2025, "siendo el 40 por ciento del peso total exportado procedente de Almería".