Asens (comuns) cree que la ley de amnistía blindará "aún más" a los afectados por el 'Tsunami'

El dirigente de los comuns, Jaume Asens, ha defendido este domingo que el eventual acuerdo sobre la ley de amnistía blindará "aún más" a los afectados por la causa de 'Tsunami Democràtic'. "Creo que la ley de amnistía blindará sus casos; de hecho, creo que ya los blindaba en su momento, pero ahora creo que quedarán más blindados aún", ha expresado Asens en declaraciones a los periodistas en la plaza Sant Felip Neri de Barcelona, en alusión a un posible acuerdo sobre la ley de cara a este jueves, cuando la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados volverá a discutirla. Asens ha asegurado que las posiciones de todos se han flexibilizado y que el acuerdo es inminente, así como está convencido de que la ley se aprobará y que no se volverá a repetir "la ruleta rusa" y el guion de la negociación del último minuto. También ha considerado que para anunciar el acuerdo "no se esperará hasta el jueves" y cree que se llevará a cabo antes. Tras ser preguntado por si el posible acuerdo sobre la ley incluye el terrorismo, ha explicado que los negociadores se han conjurado para no hablar del contenido pero, a su juicio, al igual que en la ocasión anterior, el acuerdo "va a blindar a todas las personas que están ahora mismo afectadas por la causa de 'Tsunami'", incluyendo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg.