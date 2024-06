Asens (Comuns) pide movilizar el voto de quienes tienen "Palestina en el corazón"

El candidato de Comuns a las elecciones al Parlamento Europeo, Jaume Asens, ha pedido este domingo movilizar el voto de la gente "que tiene Palestina en el corazón", y ha reivindicado que nada está escrito de cara a los resultados que salgan de estos comicios. "Os pido frente aquellos que nos quieren volver a helar el corazón: llenad las urnas de esperanza y de libertad. Yo creo que la gente será consciente de lo que nos estamos jugando", ha expresado Asens, después de votar en su colegio electoral en el centro de la ciudad de Barcelona. Tras preguntársele sobre una posible baja participación, ha respondido que no quiere plantearse ese escenario y que, frente a eso, es un día para animar a la gente a votar, a no quedarse en casa y a no resignarse. "Nos jugamos el futuro de Europa", ha reiterado Asens, que va como número 2 de la lista de Sumar a nivel estatal, detrás de la candidata Estrella Galán. Asens ha asegurado que más del 70% de los asuntos que se legislan en Barcelona, Catalunya y en el Estado, textualmente, tienen que ver con lo que se decide en Europa, por lo que ha animado a la gente a votar por esa relevancia que, dice, tienen los comicios de este domingo.(Fuente: Comuns)

