Así duermen los españoles

¿Cómo duermen los españoles? Pues parece que no muy bien: más de la mitad, un 60%, admite no dormir bien y utilizan el fin de semana para recuperar el sueño perdido. Así se recoge en un estudio realizado por Philips en colaboración con la Sociedad Española de Sueño.Los que peor duermen son los que tienen pareja e hijos. Pero ¿qué factores influyen en nuestro sueño?El sueño está muy relacionado con la salud aunque no siempre lo percibimos así. Por eso Philips ha lanzado la campaña ‘Felices Sueños’ con la campeona olímpica de halterofilia, Lydia Valentín, como embajadora.Asimismo varios expertos han elaborado un decálogo de consejos para mejorar nuestra salud del sueño. Muy importante establecer unos ritmos y rutinas, evitar cenas copiosas, prescindir de los teléfonos móviles o aparatos electrónicos como la tele antes de acostarnos, y crear condiciones ambientales adecuadas de temperatura, luz o ausencia de ruido, son los mejores aliados para un correcto descanso nocturno.