Así fue Desalia 2022: el festival rey de las redes sociales que no quiso perderse nadie

El pasado 5 de junio finalizó Desalia 2022 y no dejó indiferente a nadie. República Dominicana ha sido el paraíso elegido para acoger este esperado evento, en la que ha sido una de las ediciones de mayor duración de su historia con nueve días de música, sol, playa y diversión.Más de 25 artistas de diferentes géneros musicales completaron el mayor cartel de Desalia hasta la fecha. Grandes nombres del panorama musical nacional e internacional han formado parte de esta experiencia: Omar Montes, Chimbala, Henry Méndez, RVFV, Lennis Rodríguez, Quintino, DJ Nano o DJ Barce.Dentro de los mil asistentes a Desalia no podía faltar un selecto grupo de invitados VIP que disfrutaron de una experiencia que superó las expectativas. Actores y actrices de la talla de Yon González, Elena Rivera, Ricardo Gómez, Belén Écija y Begoña Vargas viajaron hasta República Dominica para celebrar este aniversario tan especial. Tampoco han faltado rostros conocidos como la ex -triunfita Natalia o los protagonistas de la serie 'Toy Boy', Jesús Mosquera y José de la Torre.Conocidos influencers también viajaron hasta Punta Cana para vivir intensamente Desalia, como: Dulceida, Paula Gonu, Christian Casas, Luc Loren, Lalachus, Ale Agulló o los chicos de 'Yo Interneto'. Todos ellos han celebrado el 'Vive Ahora' y han hecho que en las redes sociales solo se hablara del festival de Ron Barceló que nadie se quiso perder. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)