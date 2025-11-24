Así ha sido el desayuno informativo con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticado la "ignominiosa" condena del Tribunal Supremo (TS) al hasta hoy fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que a su juicio "pasará a la historia" como uno de los "intentos más descarados por parte de la judicatura reaccionaria de interferir en la vida política del país". Así se ha expresado este lunes en el marco de los 'Desayunos informativos de Europa Press', después de que García Ortiz haya formalizado su renuncia tras el fallo que le impone una inhabilitación de dos años para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--.