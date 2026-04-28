Así ha sido 'Desayunos Madrid' protagonizado por el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo

Madrid, 28 de abril de 2026. La Comunidad de Madrid llevará a los tribunales al Ministerio de Transportes de Óscar Puente por su negativa a convocar la Conferencia Sectorial del ramo, el "principal órgano de coordinación" entre el Estado y las comunidades autónomas, tras más de tres años desde la última reunión, algo que consideran "difícilmente justificable". Durante los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha avanzado que el Gobierno regional ha dado este martes el primer paso en este sentido.