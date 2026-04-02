Así ha sido el encendido del motor de Orión durante 43 segundos en la misión Artemis II

Madrid, 2 de abril de 2026. Los cuatro astronautas que viajan en la misión Artemis II han completado al inicio de su segunda jornada la maniobra de elevación del perigeo, lo que supone otro ajuste orbital previsto para las primeras horas de la misión, según informa la NASA. Después de haber descansado cuatro horas y tras haber con solucionado varios incidentes menores, como una pérdida de comunicación posterior al despegue y un problema con el inodoro de la nave espacial Orión, la tripulación se ha despertado sobre las 13.00 (hora española) con la canción 'Sleepyhead' de Young and Sick para supervisar los sistemas de la nave espacial Orión durante la maniobra de encendido. (Fuente: NASA)