Publicado 30/04/2026 14:16:24 +02:00CET

Así ha sido la segunda jornada de la declaración del inspector de 'Gürtel', Manuel Morocho

Madrid, 30 de abril de 2026. Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e investigador principal del 'caso Gürtel', ha apuntado este jueves en el juicio sobre la 'Operación Kitchen' a la existencia de una "estrategia" para desmantelar la unidad que investigó los conocidos como 'Papeles de Bárcenas', donde se incluían las pesquisas sobre la contabilidad B del PP, afirmando que no se pudieron entregar al juez determinados informes relativos al caso porque no había "capacidad" para ello. (Fuente: Audiencia Nacional y Europa Press)