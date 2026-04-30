Así ha sido la segunda jornada de la declaración del inspector de 'Gürtel', Manuel Morocho

Madrid, 30 de abril de 2026. Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e investigador principal del 'caso Gürtel', ha apuntado este jueves en el juicio sobre la 'Operación Kitchen' a la existencia de una "estrategia" para desmantelar la unidad que investigó los conocidos como 'Papeles de Bárcenas', donde se incluían las pesquisas sobre la contabilidad B del PP, afirmando que no se pudieron entregar al juez determinados informes relativos al caso porque no había "capacidad" para ello. (Fuente: Audiencia Nacional y Europa Press)