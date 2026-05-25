Asociación DUAL pide a los menores no seguir el rollo a los NPC que ofrecen alcohol

Madrid, 25 de mayo de 2026. "No dejes que te intoxiquen. Pasa de los NPC". Es el lema de la campaña de este año de Asociación Dual, financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, que anima a los jóvenes a sortear la presión grupal cuando le ofrecen alcohol. El spot está protagonizado por el comunicador e influencer Karim Herrero, un referente entre los jóvenes, y busca estimular la capacidad crítica del menor, para reafirmarse como un auténtico líder que elude la presión grupal. Para la delegada del Plan Nacional sobre Drogas es fundamental dificultar el acceso al alcohol a los menores mediante estrategias de prevención ambiental. En muchos casos, los menores ven que en su entorno la visibilización del alcohol está muy normalizada. Desde DUAL también sugieren a los padres estar alerta de los hábitos nocturnos de sus hijos. Además piden ser dialogantes, pedir opinión al menor y plantear alternativas al alcohol de forma prudente e inteligente.