Asociación memorialista: “El punto y final no lo iba a poner la familia de Queipo con aplausos"

La presidenta de la Asociación Nuestra Memoria, Paqui Maqueda, ha recordado que nombró a sus familiares a la puerta de la Basílica de la Macarena cuando salían los restos exhumados del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez porque "no podía permitir los gritos de Viva Franco y Viva Queipo, y los aplausos. El punto y final a esta historia no lo iba a poner la familia de Queipo. No me parece que sea ahora el momento de ellos, es el momento de las víctimas".