La Asociación Navarra de Autismo (ANA) reivindica la concienciación y sensibilización

Pamplona, 11 de abril de 2026. La Asociación Navarra de Autismo (ANA) ha organizado este sábado una jornada festiva en Pamplona y Tudela con motivo del Día Mundial del Autismo bajo el lema "Juntos construimos futuros". En la Plaza del Castillo de Pamplona la jornada ha comenzado con la charla de Amaia Álvarez Coello, autora de 'Amaia y su super pandilla contra el guardián del bosque', seguida de una sesión de cuentacuentos a cargo de Leyre Martínez y, a mediodía, se ha celebrado el encierro infantil. Paralelamente, los hinchables y talleres de pintacaras han permanecido abiertos durante toda la jornada. En Tudela ha habido música, pintacaras e hinchables en la Plaza de los Fueros. Por la tarde, la actividad en Pamplona ha continuado en la Plaza del Castillo con mesas informativas atendidas por profesionales y familias de la asociación, en las que se han ofrecido recursos, orientación y materiales de sensibilización.