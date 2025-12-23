Asociaciones de víctimas dana dejan en registro de Les Corts una cesta con carbón para Llorca

Representantes de las entidades y las asociaciones de víctimas de la dana han dejado en el registro de Les Corts una cesta con carbón para el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca y varios consellers en una solicitud dirigida a la Presidencia de Les Corts para que esta haga llegar este 'regalo' a algunos diputados de la cámara, como es el caso de Carlos Mazón. También solicitan que le sea entregado a los consellers Susana Camarero, Miguel Barrachina, José Antonio Rovira y Marciano Gómez por su "negligente actuación durante el día 29 de octubre de 2024, que resultó en la muerte de 230 personas". Así lo han explicado representantes de entidades cívicas, sociales y sindicales, asociaciones de víctimas, el Acord Social Valencià y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), en la rueda de prensa en las que han avanzado detalles de la marcha del sábado en una nueva manifestación contra Mazón exigirá que entregue su acta.