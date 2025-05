Asociaciones víctimas dana niegan que Mazón y su Consell se hayan puesto en contacto con ellas

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, junto a la Asociación de Damnificados Horta Sud València y la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, han negado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y su gobierno hayan contactado con ellas y han lamentado que el jefe del Consell "siga mintiendo" en sus declaraciones sobre los encuentros con estos colectivos. Las asociaciones han explicado que "no se ha puesto en contacto con ninguna de las tres" y han señalado que el 'president' de la Generalitat "actúa como si no hubiera roto un plato en la vida", añadiendo que "seguramente no lo habrá roto, pero ha roto 228 vidas".