Asocolvas alerta de "desinformación" en el proceso de regularización de migrantes

Bilbao, 22 de abril de 2026. La psicóloga y formadora de Asocolvas, Johana García, ha alertado sobre la existencia de "mucha desinformación" entre la población migrante respecto al proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno, señalando que "si uno no tiene una asesoría jurídica está perdido, es necesario más claridad en la información".García ha criticado la falta de claridad en la comunicación oficial, demandando "una guía mucho más clara" que especifique los diferentes casos particulares, ya que "hay información pero muy general". Asimismo, ha destacado que el proceso de regularización facilita el acceso al empleo al no exigir un contrato de trabajo previo, lo que representa una ventaja respecto a otros procesos, puesto que "la pega siempre es no tienes documentación, no te puedo contratar".