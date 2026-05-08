La Audiencia Nacional no paraliza la acogida del crucero con hantavirus

Madrid, 8 de mayo de 2026. La Audiencia Nacional ha rechazado suspender cautelarmente el atraque y desembarco del crucero Hondius, porque como ha señalado, "existe un interés prevalente en la protección de la vida y salud de las personas que se encuentran en el buque" Sanidad ha informado de que una mujer de 32 años ha sido trasladada a un hospital de Alicante por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con una de las pasajeras del crucero, que falleció posteriormente. (Fuente: DPA/Hontius/EP)