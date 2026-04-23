Auditoras de Transportes avisan de que en "apenas 13 minutos" se duplicó compra de mascarillas

Madrid, 23 de abril de 2026. Encargadas de la auditoría que realizó el Ministerio de Transportes sobre la compra de mascarillas en la pandemia han subrayado este jueves que la previsión de adquirir cuatro millones de unidades por parte de Puertos del Estado se elevó a ocho millones en "apenas 13 minutos" y sin más criterio "ni verbal ni por escrito" que el hecho de que la empresa Soluciones de Gestión, presunto epicentro de la trama, decía que suministraba esa cantidad "o nada". (Fuente: Supremo)