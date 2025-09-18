Aumenta el ciberbullying y crecen los casos de acoso escolar mediante IA

El ciberbullying entre escolares ha aumentado en el último curso y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial para cometerlo.Son algunas de las principales conclusiones del VII Informe "La opinión de los estudiantes", elaborado conjuntamente por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR.El ciberbullying se da entre escolares de 11 y 12 años y es más habitual en secundaria que en primaria.El 55% reconoce haber participado en acciones de ciberbullying mediante IA con vídeos falsos y el 33% para suplantar la identidad de un compañero.Se mantiene el acoso escolar presencial pero se duplica el número de víctimas que sufren acoso físico y digital a la vez.También crece la violencia física un 30% con respecto al informe anterior, sobre todo golpes y patadas, algo que preocupa a los expertos.La prevención, la actuación rápida de padres y profesores así como la toma de conciencia de los alumnos son aspectos clave para reducir los casos.Desde hace 10 años Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR coordinan acciones conjuntas para luchar contra el acoso desde talleres de sensibilización hasta estudios y acciones de concienciación.