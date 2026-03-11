Aumenta la demanda de electricidad, la generación y la potencia instalada en 2025

Madrid, 11 de marzo de 2026. El consumo eléctrico creció un 2,8% en España, según los datos del informe 'El sistema eléctrico español en 2025', presentado por Red Eléctrica, empresa Redeia encargada del transporte y la operación de electricidad. Esta variación experimentada por España supera a la media de Europa, que fue un 0,5% superior. Además, la energía eólica se sitúa como líder del mix español por tercer año consecutivo, con un 21,6% del total. Contando con la aportación de instalaciones de autoconsumo, el 56,6% de la energía producida durante el pasado año fue de origen renovable. El informe señala también que en 2025 se instalaron en España cerca de 10 nuevos gigavatios de solar fotovoltaica y eólica. El balance anual concluye que España ha exportado un 25,1% más de electricidad y cierra su cuarto año consecutivo con saldo exportador. Cabe señalar que el sistema eléctrico peninsular lleva más de 50 meses continuados de saldo exportador, en concreto, desde noviembre de 2021. El desarrollo de interconexiones internacionales es uno de los puntos fuertes del Plan Estratégico 26-29 de Redeia, que reforzará la red de transporte de acuerdo a la planificación vigente elevando un 70% la inversión media anual en Red Eléctrica.