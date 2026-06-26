Aumentan a 235 los fallecidos en el doble terremoto de Venezuela, dos de ellos españoles

Madrid, 26 de junio de 2026. Las autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves, a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela este jueves. Así lo ha confirmado el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, en declaraciones telefónicas a la cadena Venezolana Televisión. Además, el ministerio de Asuntos Exteriores español ha confirmado el fallecimiento de dos españoles y ha elevado a 80 el número de compatriotas desaparecidos. (Fuente: UME/GOB VENZUELA/X)