Australia reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU en septiembre

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha anunciado este lunes que su Gobierno reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre como parte de un "esfuerzo global coordinado" para impulsar la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí. En respuesta, el embajador israelí en Australia ha criticado que la decisión "recompensa" a Hamás, pese a que el primer ministro australiano apunte en sentido contrario.(Fuente: Australian PM, ONU, Télam)