Autónomos denuncian en Bilbao que están "asfixiados" y reclaman unas cuotas "justas"

Trabajadores autónomos se han movilizado este domingo en Bilbao para denunciar que están "asfixiados" y reclamar unas cuotas "justas" y menor carga fiscal porque son "el motor del país".La protesta de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos se ha llevado a cabo frente al Ayuntamiento de Bilbao encabezada por una pancarta en la que se podía leer "Autónomos asfixiados Basta Ya" y contaba con el respaldo de la patronal vizcaína del Comercio, Cecobi.En el transcurso de la movilización, que se ha prolongado hasta las dos de la tarde, los asistentes han coreado gritos como "Autónomos unidos, jamás serán vencidos" o "Menos burocracia, queremos eficacia".