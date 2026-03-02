Autónomos vascos denuncian la presión fiscal que asfixia su actividad

Bilbao, 2 de marzo de 2026. Centenares de autónomos han secundado este lunes en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz la convocatoria unitaria a nivel de España realizada por la Plataforma 30N por la dignidad del colectivo de trabajadores por cuenta propia, con el objetivo de denunciar la presión fiscal que asfixia su actividad laboral y exigir una protección social equiparable a los trabajadores asalariados. Al inicio de la manifestación de Bilbao, que ha partido de Plaza Moyúa y concluido ante el Ayuntamiento, la portavoz de Comunicación de la plataforma en Bizkaia, Eli Pavón, ha señalado que "la falta de respuestas estructurales a los problemas del colectivo les ha llevado a reforzar la movilización", tras las protestas realizadas el pasado 30 de noviembre que sacaron a la calle a miles de autónomos.