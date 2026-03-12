El avión fletado por la RFEF en Arabia Saudí para evacuar a españoles llega a Madrid

Madrid, 12 de marzo de 2026. El avión fletado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Arabia Saudí para evacuar a españoles, fundamentalmente vinculados con el mundo del fútbol y el deporte, aterrizó este miércoles por la noche en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, recibió en el aeropuerto a los integrantes del vuelo ENT572, que partió de Riad e hizo escala en Hurghada (Egipto), fletado por la Federación y en el que 150 profesionales del fútbol español regresaron a su país. (Fuente: RFEF)