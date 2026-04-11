Aviso por polvo en València: A los expertos les preocupan "partículas orgánicas de los coches"

Valencia, 11 de abril de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que desde la madrugada del sábado a la del domingo se producirá la "máxima concentración" de polvo en el aire, una situación ante la que Emergencias ha recomendado el uso de mascarilla y el cierre de ventanas. Según Eduardo Casanova, investigador del Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV), las partículas que preocupan son unas "muy pequeñitas" y orgánicas que atraviesan el sistema respiratorio y "agravan cualquier enfermedad respiratoria previa que se tenga". Entre los sectores de población con más riesgo son personas mayores o con antecedentes como asma o alergia.