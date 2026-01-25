Aviso rojo por fuerte viento y olas que en la costa de La cornisa cantábrica

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado alerta roja en Galicia, Cantabria, Asturias y Euskadi por fenómenos costeros este domingo.El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, por su parte, ha activado desde las 12.00 horas una alerta naranja, que mantendrá hasta las 24.00 horas, por fuerte viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, ante la previsión de que las rachas de viento puedan superar los 120 km/h especialmente en el litoral.Por otra parte, a partir de las 15.00 horas de este domingo y hasta las 06.00 horas del lunes se decretará la alerta naranja de riesgo para la navegación ya que la altura de ola significante podría superar los 6 metros de altura durante las últimas horas del domingo y rondará los 5-6 metros en la madrugada del lunes.