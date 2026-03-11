La AVT carga contra Sánchez y Marlaska acusándoles de mentirles sobre los presos de ETA

Madrid, 11 de marzo de 2026. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y la presidenta de honor de la AVT, María Ángeles Pedraza han criticado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, les mintiese al asegurar a las víctimas de ETA que no acercarían a más de una quincena de presos de la banda terrorista al País Vasco antes de acercar a "la mayoría" y de que "más de la mitad de los presos cumplan condena de manera flexible". Pedraza, además, ha cargado contra el presidente del Gobierno a quien culpa de blanquear a los herederos de ETA.