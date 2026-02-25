Avvapro critica que el nuevo Registro Único expulsa a viviendas turísticas que cumplen la norma

Sevilla, 25 de febrero de 2026. La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) ha subrayado este miércoles en Sevilla el "grave impacto" del nuevo Registro Único estatal sobre la oferta legal de vivienda turística en la comunidad que expulsa del mercado el 14,5% de viviendas que cumplían la normativa autonómica. Durante un desayuno informativo con periodistas celebrado en la Oficina de Turismo de Marqués de Contadero, la patronal ha advertido de que el sistema ha revocado 21.872 inscripciones con Registro de Turismo de Andalucía (RTA) válido.